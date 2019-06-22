12 شهرا لبدء أعمال تجمع الأحساء الصحي

كشف الرئيس المؤسس لمجلس إدارة التجمع الصحي في الأحساء الدكتور أحمد الشعيبي، لـ«دوت الخليج»، أن الموعد المزمع للبدء والتشغيل في أعمال إدارة التجمع الصحي في الأحساء خلال الـ 12 شهراً، مبيناًَ أن أولى الأعمال في المجلس دراسة الخطة الموضوعة للتحول، وتشكيل فرق لتنفيذ أعمال التحول، والتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء ومكتب الرؤية في وزارة الصحة (المكتب المعني بمبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني)، موضحاً أن التجمع يضم 11 مستشفى عاما وتخصصيا كبيرا، و75 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مدن وقرى وهجر المحافظة، وأبان الشعيبي لـ«دوت الخليج» أمس، أن مبادرة التحول المؤسسي تهدف إلى نقل الخدمات الصحية عن الوزارة، وأن الوزارة يكون دورها تنظيمياً وإشرافياً، وتتولى شركة الصحة القابضة تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين، موضحاً أن المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء سيكون دورها إشرافياً وتنظيمياً «ذراعاً للوزارة»، وأن الدور التنفيذي وتقديم الخدمات الصحية من اختصاص التجمع الصحي التابع للشركة.



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