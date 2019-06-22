العثور على ستيني توفي عطشا بصحراء القصيم

عثرت الجهات الأمنية بشرطة قبة وبمشاركة الدفاع المدني وفريق من جمعية عون للبحث والإنقاذ على مواطن في العقد السادس من العمر متوفى في منطقة صحراوية شمال منجم البعيثة بمنطقة القصيم. وقال مصدر في شرطة قبة لـ«دوت الخليج» إن «شرطة المركز تلقت بلاغاً من شرطة مركز شري يفيد باختفاء مواطن في نفود قبة، وإثر ذلك تحرك رجال الأمن بشرطة قبة وبمشاركة الدفاع المدني بقبة، حيث عثر على سيارة المواطن جي أكس آر موديل 2011 عالقة وسط الرمال بنفود قبة شمال منجم البعثة، وعثر على المواطن بمسافة تبعد حوالي كيلو متر ونصف متوفى، ويرجح أن الوفاة بسبب العطش الشديد نتيجة الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام».
وأضاف المصدر أن «المواطن من أصحاب الإبل الذين يقطنون نفود قبة» مشيرا إلى أن تسليم الجثمان لذوي المتوفى.
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