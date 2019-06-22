مرحبا ألف في عسير ينطلق بـ 194 فعالية

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ونوه الحميدي إلى أن برامج وفعاليات صيف هذا العام ستكون غنية بتنوعها بين بازارات الحرفيين، والفعاليات الرياضية كرالي عسير، والهايكنج، والمارثونات، ومسابقات متنوعة في عدد من الألعاب، إضافة إلى برنامج نادي أبها الأدبي الذي سيتضمن 50 نشاطاً بين أمسيات ولقاءات ومعارض بجانب العروض السينمائية والترفيهية والضوء والصوت وشارع الشهداء، وأشار أمين عسير إلى أنه ستقام 6 حفلات غنائية على مسرح «طلال مداح» بمركز الملك فهد الثقافي بأبها، ومحافظة النماص التي سيحييها عدد من الفنانين والفنانات على مستوى دوت الخليج العربي.
برنامج فعاليات الصيف
أبها 86
النماص 19
بلقرن 12
البشائر 11
بني عمرو 11
بللسمر 9
تنومة 7
خميس مشيط 5
أحد رفيدة 15
الواديين 6
سراة عبيدة 3
الحرجة 4
ظهران الجنوب 3
بللحمر 2
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