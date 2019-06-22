مرحبا ألف في عسير ينطلق بـ 194 فعالية

اعتمد مجلس التنمية السياحية بعسير، برنامج فعاليات الصيف لهذا العام 1440، تحت شعار «مرحباً ألف في عسير»، وأوضح نائب رئيس المجلس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن «البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول يستمر حتى الثالث من أغسطس بمشاركة 10 جهات حكومية وأهلية، ويضم 194 فعالية موزعة على جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وينطلق عقبه القسم الثاني من البرنامج «صيف السودة» الذي يأتي ضمن مواسم السياحة السعودية ، وسيعلن فعالياته أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز. وأضاف أن تنفيذ الفعاليات يأتي ضمن تنسيق مشترك بين الجهات المعنية، حيث تشارك أمانة عسير بـ129 فعالية، وجسفت عسير بـ5 فعاليات، ونادي أبها الأدبي بـ6 فعاليات، والغرفة التجارية الصناعية بأبها بـ11 فعالية، والهيئة العامة للترفيه بـ8 فعاليات، والهيئة العامة للرياضة بفعاليتين، وإدارة التعليم بـ20 فعالية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله بفعاليتين، ومجلس التنمية السياحية بـ6 فعاليات، وفرع الزراعة بـ3 فعاليات. ونوه الحميدي إلى أن برامج وفعاليات صيف هذا العام ستكون غنية بتنوعها بين بازارات الحرفيين، والفعاليات الرياضية كرالي عسير، والهايكنج، والمارثونات، ومسابقات متنوعة في عدد من الألعاب، إضافة إلى برنامج نادي أبها الأدبي الذي سيتضمن 50 نشاطاً بين أمسيات ولقاءات ومعارض بجانب العروض السينمائية والترفيهية والضوء والصوت وشارع الشهداء، وأشار أمين عسير إلى أنه ستقام 6 حفلات غنائية على مسرح «طلال مداح» بمركز الملك فهد الثقافي بأبها، ومحافظة النماص التي سيحييها عدد من الفنانين والفنانات على مستوى دوت الخليج العربي. برنامج فعاليات الصيف أبها 86 النماص 19 بلقرن 12 البشائر 11 بني عمرو 11 بللسمر 9 Advertisements تنومة 7 خميس مشيط 5 أحد رفيدة 15 الواديين 6 سراة عبيدة 3 الحرجة 4 ظهران الجنوب 3 بللحمر 2



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