المؤسس والفهد ضمن أفضل 200 جامعة بتصنيف QS

فيما حددت رؤية المملكة 2030 ضمن أحد أهدافها المتعلقة بالتعليم، بأن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة عالمية، دخلت جامعتان سعوديتان ضمن تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds QS البريطاني لعام 2020، والذي يشمل ترتيب أفضل 1000 جامعة في العالم من نحو 30 ألف جامعة ومعهد عالٍ في 238 دولة وفق بيانات العام الدراسي 2019.

تفوق سعودي

وفق التقرير، فقد حلت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الـ186 (مقابل 231 في 2019) وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الـ200 عالميا (مقابل 189 في 2019)، كما احتل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا صدارة قائمة شركة QS البريطانية لأفضل الجامعات في العالم، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز (186 عالميا) على رأس الجامعات العربية، وأشار التقرير إلى أن تصنيف الجامعات العالمي QS يعتمد في تقييمه على التميز في البحث العلمي، واستطلاع أراء أكثر من 40 ألفا من الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية ومسؤولي التوظيف وأصحاب الشركات والأعمال وإتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين، ونسبة الأساتذة مقارنة بعدد الطلاب.

5 عوامل

يستخدم التصنيف ستة عوامل لقياس أداء الجامعات في السنة السابقة على إصدار التصنيف، وهي: السمعة الأكاديمية، جهود المؤسسات لإلحاق الطلاب بالوظائف، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، مدى تأثير البحوث التي تجريها المؤسسات التعليمية، نسبة الأساتذة والطلاب الدوليين.

المراكز الـ10 الأولى:

1- معهد ماساشوستس للتقنية - إم آي تي (الولايات المتحدة)

2- جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)

3- جامعة هارفارد (الولايات المتحدة)

4- جامعة أوكسفورد (المملكة المتحدة)

5- معهد كاليفورنيا للتقنية (الولايات المتحدة)

6- المعهد الفيدرالي للتقنية (زيورخ بسويسرا)

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7- جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)

8- كلية لندن الجامعية (المملكة المتحدة)

9- إمبيريال كولديج لندن (المملكة المتحدة)

10- جامعة شيكاغو (الولايات المتحدة)

الجامعات السعودية بالترتيب:

186- جامعة الملك عبد العزيز «مكرر»

200- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن «مكرر»

281- جامعة الملك سعود «مكرر»

501-510- جامعة الملك خالد

501-510- جامعة أم القرى

541-550- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل