كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب غداً والنتائج 4 ذو القعدة

كلية المجتمع بالدمام

أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عن فتح باب القبول غداً للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1440 - 1441، وأوضح عميد الكلية، هيثم باحيدرة، أن فترة القبول تبدأ من الصباح، وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم، لافتاً إلى أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونيا، وبالدخول إلى موقعخلال فترة القبول، وأن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام يوم الاحد 4 ذو القعدة، عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية, وبرسالة نصية على رقم الجوال.

شروط القبول:

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية

- أن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية

- ألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وأكد باحيدرة، أن القبول النهائي يستلزم إرسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من 11 إلى 15 من ذو القعدة المقبل، مشيراً إلى أن الكلية تخرج طلابها بدرجة المشاركة في البرامج الأكاديمية "المحاسبة، الحاسب وتقنية المعلومات، التسويق، إدارة سلسلة الإمداد، تقنية السلامة، وإدارة الموارد البشرية".