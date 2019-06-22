شروط القبول:
- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية
- أن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية
- ألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
وأكد باحيدرة، أن القبول النهائي يستلزم إرسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من 11 إلى 15 من ذو القعدة المقبل، مشيراً إلى أن الكلية تخرج طلابها بدرجة المشاركة في البرامج الأكاديمية "المحاسبة، الحاسب وتقنية المعلومات، التسويق، إدارة سلسلة الإمداد، تقنية السلامة، وإدارة الموارد البشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب غداً والنتائج 4 ذو القعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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