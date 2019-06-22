فتح القبول الإلكتروني للكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي في الوجه

وأبان مدير الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي، عبدالله الأجرد، أنه سيتم افتتاح عدد من التخصصات الجديدة في كلية التقنية، وهي:
- حاسب آلي
- دعم فني
- ميكانيكا سيارات
إضافة إلى التخصصات الحالية للدبلوم الصناعي الثانوي، وهي حاسب آلي, وتبريد وتكييف, ومحركات ومركبات, والكهرباء الإنشائية, واللحام والنجارة, مشيراً إلى أنه سيتم نقل الدراسة في مبنى الكلية الواقع على الطريق للدولي بديلاً للمبنى الحالي, وأنه في 14 من شهر ذو القعدة سيتم إعلان أسماء المرشحين، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، ودعا الأجرد المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.
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