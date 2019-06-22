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6 نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، عدة نصائح مهمة للتخفيف من آثار فصل الصيف على الإنسان.
وقدم الحصيني نصائحه التي جاءت كما يلي: (ارتدِ ملابس قطنية خفيفة ساترة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، ويجب استعمال الشماسي أو الشماغ).
وشدد الحصيني على ضرورة الاستحمام بكثرة، مع الإكثار من شرب الماء والابتعاد عن الماء شديد البرودة، وأخيرًا الجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.
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