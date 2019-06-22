طقس مكة المكرمة يسجل غدًا 45 درجة

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن يشهد طقس الأحد نشاطًا في الرياح السطحية، وسماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، حيث يتعرض الساحل الغربي للبحر الأحمر وتحديدًا نجران، وأجزاء من الشرقية، وأجزاء من الرياض، لنشاط في الرياح، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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أما درجة الحرارة العظمى غدًا ستكون على مكة الكرمة 45 درجة مئوية.

ويوم أمس، أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن درجة الحرارة في جدة سجلت الجمعة 50 درجة مئوية.

وأوضح الحصيني أن درجة الحرارة في جدة التي تم تسجيلها اليوم في جدة هي أعلى حرارة تسجل في المملكة لهذا العام 1440هـ منذ دخول فصل الصيف فعليًّا.