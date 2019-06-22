شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية الوجه»: فتح التسجيل للفصل التدريبي الأول للعام 1441/1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

أعلن المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بمحافظة الوجه فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول للعام 1441/1440 ابتداءً من 27 شوال الجاري وحتى 1440/11/12 وذلك على بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage.

وأوضح لـ«الخليج 365» مدير المعهد الصناعي والمشرف على الكلية التقنية بالوجه عبدالله بن علي الأجرد أن التخصصات المتاحة لدبلوم المعهد الصناعي الثانوي هي (حاسب آلي، تبريد وتكييف، محركات ومركبات، الكهرباء الإنشائية، اللحام، النجارة) يحصل فيها الطالب المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 800 ريال، فيما يحصل طالب دبلوم الكلية التقنية على مكافأة بمقدار 1000 ريال أثناء دراسته للتخصصات المتاحة وهي (الدعم الفني للحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات).

ونوه الأجرد بأن تسلم الملفات ومراجعتها وتدقيقها سيكون بالمقر الحالي للمعهد، فيما سيكون التدريب لطلبة الكلية بدءاً من الفصل الدراسي القادم في المقر الجديد للكلية الواقع على الطريق الدولي.