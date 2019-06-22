شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90% من تطوير متنزه الملك فهد في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشفت أمانة المنطقة الشرقية الانتهاء من 90% من أعمال التطوير في متنزه الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن الدراسات والخطط التطويرية المعتمدة لمشروع أعمال التطوير والتي تنفذها الشركة المطورة للمشروع.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأعمال في الحديقة العامة في المتنزه سيتم الانتهاء منها بعد نحو شهرين، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة حتى الآن في حدود 90%، لافتا إلى أن المتنزه سيقدم العديد من الخدمات للزوار التي تتضمن ‏مضمار تزحلق، بحيرة البجع، المسرح الروماني الذي يتسع لأكثر من 4400 شخص، ويتضمن أكبر شاشة عرض خارجية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المسجد الذي صمم بطريقة جميلة، إضافة إلى المرافق الخاصة للخدمات المحيطة به، والممشى الرياضي بطول 1500 متر طولي، إضافة إلى أكثر من 30 لعبة للأطفال موزعة على مساحة الحديقة، وكذلك خدمات موزعة على مساحة الحديقة تشمل (دورات مياه، كراسي، مناطق استراحة، وغيرها)، ويتضمن المشروع أيضا أكثر من 561 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والمواقف والمرافق والجلسات التي تم تطويرها من قبل الشركة المطورة للمتنزه.

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وقال الصفيان إنه تم تصميم المتنزه ليكون من الوجهات الرئيسية للفعاليات في الشرقية التي تنفذها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، نظرا لوجود مساحات خضراء كبيرة ومسرح خارجي وطريق مخصص للاحتفالات، مشيرا إلى أن المتنزه تمكن من إقامة العديد من الفعاليات خلال الفترة السابقة حضرها أكثر من 70 ألف زائر مثل: فعالية عيدكم مونديالي حيث تم فيها نقل مباريات كأس العالم في المسرح الخارجي، ومهرجان البوكس بارك، ومهرجان فوق هام السحب (اليوم الوطني)، ومهرجان السيارات الكلاسيكية، ومهرجان قرية العيد، والعديد من الفعاليات الأخرى، مثل فعاليات موسم الشرقية، كما احتضن المتنزه عددا من الفعاليات، منها سيرك الواز، ومهرجان الدراجات النارية، إضافة إلى الحفلات الغنائية التي حضرها أعداد كبيرة من الزوار.

وإضافة إلى ما ذكر، فإن المتنزه يعتبر أحد الأماكن الرئيسية لإقامة الفعاليات المتنوعة لما يمتلكه من مقومات وبنية تحتية تساهم في ذلك، إضافة إلى الحديقة المفتوحة التي تشهد حضورا من قبل الزوار.

وكشف الصفيان أن مشروع المتنزه يتضمن عددا من المشاريع القائمة حاليا، والتي تم الانتهاء منها أخيرا، مثل ملاعب وأكاديمية لكرة القدم، ومقهى سائقي الدراجات النارية، ونادٍ رياضي، وحلبة مهارة للجوكارت، وموقع لحرب الألوان، وحديقة الكوبرا الترفيهية، فيما يتم حاليا تطوير الأجزاء الاستثمارية، مثل صالة المناسبات، وقرية المكاتب، والمجمع التجاري، والمنتجع ومرافقه، ومركز التدريب، مركز الرعاية.

ولفت إلى أن أعمال المشروع تحظى بمتابعة واهتمام من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في إنجاز هذه الأعمال التطويرية للمتنزه وفق ما خطط له، ليستفيد من خدماته كافة المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، وكذلك زوار المنطقة، وحرص ومتابعة مباشرة من قبل أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، حيث إن هناك زيارات مستمرة لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الدائم مع الشركة المطورة بهدف الانتهاء من أعمال التطوير وفق الدراسات والخطط التطويرية التي تم اعتمادها في تطوير المشروع، والتي على ضوئها تمكنت إدارة تطوير مشروع متنزه الملك فهد في الدمام، من مواصلة أعمال التطوير وتحسين الخدمات المساندة، وتجهيز أرجاء المتنزه التي روعي فيها استفادة كافة شرائح المجتمع، كما روعي فيها وسائل السلامة، هذا إضافة إلى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها ذوو الإعاقة في كافة مرافق المشروع، وأيضا ليكون بمثابة وجهة سياحية مميزة، تعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية.