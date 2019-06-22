شكرا لقرائتكم خبر عن 439 برنامجاً لتدريب المعلمين والمعلمات في الصيف بـ«تعليم جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لبدء برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات التي ستنطلق مطلع الشهر القادم.

وأكد مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجه اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لبدء البرنامج، مشيراً الى إهمية الإشراف والمتابعة في تنفيذ البرامج على أعلى مستوى، وتوفير كافة الحاجات والإمكانات والمرافق والمواد التعليمية التي تحتاجها هذه الدورات.

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وبين أن فعاليات التدريب ستستمر لمدة شهر بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، وأن مرحلة التنفيذ للبرامج التدريبية ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد 4 ذي القعدة القادم، لافتا إلى أن البرامج التطويرية ستكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وتقام في ستة مراكز تدريبية بمحافظة جدة تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية في (298) برنامجاً تدريبياً.

وأشار إلى أن اجمالي عدد البرامج التدريبية الصيفية هذا العام للمعلمات بجدة 141 برنامجاً، وستقام في 4 مراكز موزعة جغرافياً على جدة ورابغ، فيما بلغ عدد المتدربات المسجلات بها 5427 متدربة.

ولفت إلى أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام قد أضيفت لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة. وقدم شكره لوزير التعليم ونائب وزير التعليم على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في كافة النواحي.