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محمد بن مسعود - الدمام - تم تنصيب سلطان أزهر اليوم السبت رئيسًا لنادي الوحدة حتى عام 2023م بعد تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية العادية خلفًا للرئيس حاتم خيمي الذي انتهت فترة تكليفه.
وتألفت قائمة سلطان أزهر من عبدالعزيز محمد عبدالصمد القرشي نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من عبدالعزيز عبداللطيف الخيمي ، توفيق فؤاد أسعد التونسي ، عبدالله محمود عابد الثقفي ، فيصل سعيد قايد .
وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أعلنت قبل يومين القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
سلطان أزهر رئيسًا لنادي الوحدة بالتزكية حتى 2023صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22
تم تنصيب سلطان أزهر اليوم السبت رئيسًا لنادي الوحدة حتى عام 2023م بعد تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية العادية خلفًا للرئيس حاتم خيمي الذي انتهت فترة تكليفه.
وتألفت قائمة سلطان أزهر من عبدالعزيز محمد عبدالصمد القرشي نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من عبدالعزيز عبداللطيف الخيمي ، توفيق فؤاد أسعد التونسي ، عبدالله محمود عابد الثقفي ، فيصل سعيد قايد .
وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أعلنت قبل يومين القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
09:16 PM
تم تنصيب سلطان أزهر اليوم السبت رئيسًا لنادي الوحدة حتى عام 2023م بعد تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية العادية خلفًا للرئيس حاتم خيمي الذي انتهت فترة تكليفه.
وتألفت قائمة سلطان أزهر من عبدالعزيز محمد عبدالصمد القرشي نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من عبدالعزيز عبداللطيف الخيمي ، توفيق فؤاد أسعد التونسي ، عبدالله محمود عابد الثقفي ، فيصل سعيد قايد .
وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أعلنت قبل يومين القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
، سلطان أزهر رئيسًا لنادي الوحدة بالتزكية حتى 2023 ،
المصدر : الخليج 365
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