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محمد بن مسعود - الدمام - حقق لاعب المنتخب السعودي للمواي تاي عبدالله القحطاني، الحزام الذهبي لبطولة النخبة الدولية للمواي تاي المقامة في تونس، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني راشد بدوان في المنافسة التي جمعتهما على وزن أقل من 67 كيلو غراماً.
وتوج أمين عام الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالله القبلان، اللاعب بالحزام الذهبي.
"القحطاني" يحقق الحزام الذهبي في بطولة النخبة للمواي تاي في تونسوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-22
حقق لاعب المنتخب السعودي للمواي تاي عبدالله القحطاني، الحزام الذهبي لبطولة النخبة الدولية للمواي تاي المقامة في تونس، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني راشد بدوان في المنافسة التي جمعتهما على وزن أقل من 67 كيلو غراماً.
وتوج أمين عام الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالله القبلان، اللاعب بالحزام الذهبي.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
09:06 PM
حقق لاعب المنتخب السعودي للمواي تاي عبدالله القحطاني، الحزام الذهبي لبطولة النخبة الدولية للمواي تاي المقامة في تونس، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني راشد بدوان في المنافسة التي جمعتهما على وزن أقل من 67 كيلو غراماً.
وتوج أمين عام الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالله القبلان، اللاعب بالحزام الذهبي.
، "القحطاني" يحقق الحزام الذهبي في بطولة النخبة للمواي تاي في تونس ،
المصدر : الخليج 365
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