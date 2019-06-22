السعودية اليوم / اليونيسف توقع اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية لـ1800 طفل ليبي



طرابلس 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اتفاقية مع منظمة نسائم للتعاون بليبيا بشأن تقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل.

وذكرت "اليونيسف" في بيان لها اليوم، أنها وقعت مع منظمة نسائم التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها، اتفاقية جديدة لتكثيف تعاونهم وتقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل في سن ما قبل المدرسة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن جميع الأطفال بغض النظر عن قدراتهم، لهم الحق في الحصول على تعليم شامل وعالي الجودة لتنمية مهاراتهم.

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20:35ت م

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