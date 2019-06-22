السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب المصري يلتقي رئيس الجمعية الوطنية التنزانية



القاهرة 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال اليوم, رئيس الجمعية الوطنية التنزانية جوب ندوجاي الذي يزور القاهرة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة على الصعيد البرلماني.

// انتهى //

19:28ت م

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