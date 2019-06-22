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تدشين 58 مشروعًا في حفر الباطن الأسبوع المقبل
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
يدشن أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، خلال الأسبوع المقبل 58 مشروعًا تنمويًّا بمحافظة حفر الباطن، وذلك بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد.
وتتجاوز قيمة المشروعات المقرر تدشينها 4 مليارات ريال، تشمل منفذ الرقعي الجديد وعددًا من مشروعات جامعة حفر الباطن، ومشروعات المياه والصحة، وغيرها من المشروعات التنموية بالمحافظة.
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