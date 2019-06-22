2019-06-22

تدشين 58 مشروعًا في حفر الباطن الأسبوع المقبل

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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‏يدشن ‫أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، خلال الأسبوع المقبل 58 مشروعًا تنمويًّا بمحافظة حفر الباطن، وذلك بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد.

وتتجاوز قيمة المشروعات المقرر تدشينها 4 مليارات ريال، تشمل منفذ الرقعي الجديد وعددًا من مشروعات جامعة حفر الباطن، ومشروعات المياه والصحة، وغيرها من المشروعات التنموية بالمحافظة.