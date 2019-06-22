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2019-06-22 بدء التسجيل في التدريب الصيفي بجامعة الأمير سطام بالخرج متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفي لمعلمي ومعلمات التعليم العام ، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي.

وتشتمل البرامج التدريبية التي تعقد بكلية التربية في مقر الجامعة بمدينة السيح ، على جملة من البرامج التطويرية النوعية التخصصية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم المهنية والعلمية ، كما تهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي ، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ودعت الجامعة المعلمين والمعلمات الراغبين بالالتحاق في البرامج التدريبية الصيفية التسجيل عبر الرابط :هنا.









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