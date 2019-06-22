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الاقتصاد أولًا.. معلومات عن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مسؤولون أمريكيون ووثائق راجعتها “رويترز”، أن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستستند على مبدأ “الاقتصاد أولًا”.
وتدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الوثائق: إن الخطة تشمل 179 مشروعًا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال.
وبدوره قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم السبت: إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
وأضاف كوشنر: “خطة ترامب تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة الغربية بقطاع غزة”.
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