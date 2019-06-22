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شكرا لقرائتكم الإسكان تبشر مستفيدًا لم يشمله التخصيص: فرحتك بالمنزل الأول قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإسكان تبشر مستفيدًا لم يشمله التخصيص: فرحتك بالمنزل الأول قريبًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت وزارة الإسكان مع مواطن لم يشمله التخصيص في أحد المخططات، علمًا أنه لا يستطيع التقديم على مخطط آخر، موضحًا أنه تواصل مع العناية بالعملاء في الإسكان، وتم إحالته للرقم الهاتفي، وتم التواصل معه وأكدوا له ضرورة مراجعة فرع الوزارة في مدينتي، وعند مراجعة الفرع لم يجد نتيجة، وما زال مسجلًا في مخطط تم توزيعه بالكامل.
وقالت وزارة الإسكان ردًّا على متابعات الخليج 365: إنها تعمل جاهدة لتمكين جميع الأسر على امتلاكهم لمنزلهم الأول، مبشرةً إياه بأن تكون فرحته بمنزله هو وأسرته قريبًا، وسيتم طرح مشاريع ومخططات جديدة قريبًا.
وتابعت الإسكان أنه في حالة تم حجز المخطط بالكامل سيتم إعادة الاسم إلى قوائم المستفيدين، وفور توفر المنتج المرغوب به سيتم ترشيحه.
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