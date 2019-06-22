إنجاز 90 % من أعمال تطوير منتزه الملك فهد بالدمام

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - واس

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أنهت أمانة المنطقة الشرقية ٩٠% من أعمال التطوير في منتزه الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن الدراسات والخطط التطويرية المعتمدة لمشروع أعمال التطوير التي تنفذها الشركة المطورة للمشروع.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأعمال في الحديقة العامة في المنتزه سيتم الانتهاء منها بعد حوالي شهرين، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة حتى الآن في حدود 90%.

ولفت الانتباه إلى أن المنتزه سيقدم العديد من الخدمات للزوار التي تتضمن ‏مضمار تزحلق، بحيرة البجع، المسرح الروماني الذي يتسع لأكثر من 4400 شخص، كما يتضمن أكبر شاشة عرض خارجية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المسجد الذي صمم بطريقة جميلة، والمرافق الخاصة للخدمات المحيطة به، وممشى رياضي بطول ١،٥٠٠ متر طولي، وأكثر من 30 لعبة للأطفال موزعة على مساحة الحديقة، وخدمات موزعة على مساحة الحديقة تشمل “دورات مياه، كراسي، مناطق استراحة، وغيرها”، إضافة إلى أكثر من 561 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والمواقف والمرافق والجلسات التي جرى تطويرها من قبل الشركة المطورة للمنتزه.

وأشار إلى أنه جرى تصميم المنتزه ليكون من الوجهات الرئيسة للفعاليات في الشرقية التي تنفذها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، نظراً لوجود مساحات خضراء كبيرة ومسرح خارجي وطريق مخصص للاحتفالات، بينما أقيمت في المتنزه خلال الفترة السابقة العديد من الفعاليات التي حضرها أكثر من 70 ألف زائر مثل فعالية عيدكم مونديالي, حيث جرى فيها نقل “مباريات كأس العالم في المسرح الخارجي”، ومهرجان البوكس بارك، ومهرجان فوق هام السحب “اليوم الوطني”، ومهرجان السيارات الكلاسيكية، ومهرجان قرية العيد، والعديد من الفعاليات الأخرى، مثل فعاليات موسم الشرقية.

واحتضن المنتزه عدداً من الفعاليات منها سيرك الواز, ومهرجان الدراجات النارية، إضافة إلى الحفلات، التي حضرها أعداد كبيرة من الزوار.



وعّد الصفيان المنتزه أحد الأماكن الرئيسة لإقامة الفعاليات المتنوعة لما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية تساهم في ذلك، بالإضافة الى الحديقة المفتوحة التي تشهد حضورا من قبل الزوار.

وأضاف أن مشروع المنتزه يتضمن عدداً من المشاريع القائمة حالياً التي جرى الانتهاء منها مؤخراً مثل ملاعب، وأكاديمية هدف لكرة القدم، ومقهى سائقي الدراجات النارية، ونادي وقت اللياقة الرياضي، وحلبة مهارة للجوكارت، وموقع لحرب الألوان، وحديقة الكوبرا الترفيهية، فيما يتم حالياً تطوير الأجزاء الاستثمارية، مثل صالة المناسبات، وقرية المكاتب، والمجمع التجاري، والمنتجع ومرافقه، ومركز التدريب، مركز الرعاية.

ولفت الانتباه إلى أن أعمال المشروع تحظى بمتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، في إنجاز هذه الأعمال التطويرية للمنتزه وفق ما خطط له ليستفيد من خدماته المواطنين والمقيمين وعوائلهم، وزوار المنطقة، وحرص ومتابعة مباشرة من قبل أمانة المنطقة الشرقية، والمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، حيث أن هناك زيارات مستمرة لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الدائم مع الشركة المطورة بهدف الانتهاء من أعمال التطوير وفق الدراسات والخطط التطويرية التي جرى اعتمادها في تطوير المشروع، والتي على ضوؤها تمكنت إدارة تطوير مشروع منتزه الملك فهد في الدمام، مواصلة أعمال التطوير وتحسين الخدمات المساندة، وتجهيز أرجاء المنتزه، التي روعي فيها استفادة شرائح المجتمع كافة، كما روعي فيها وسائل السلامة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات كافة التي يحتاجها ذوي الإعاقة في جميع مرافق المشروع، ليكون بمثابة وجهة سياحية مميزة، تعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية.