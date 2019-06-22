الكوميديان بيت لي بعد زيارته المملكة: رائعة

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - جدة

أكد الفنان الكوميدي بيت لي بعد نهاية رحلته في جدة أن المملكة جميلة ورائعة.

وقال بيت لي عبر إنستجرام: “لا تستمعوا إلى الأخبار وCNN، ولا تستمعوا لكلام صديقكم الذي يعيش في أنديانا ولم يسافر لأي مكان آخر”.

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وتابع الفنان الكوميدي الشهير: “لم أكن أتخيل في حياتي كلها أنني سأؤدي عرضًا كوميديًّا في السعودية. الانطباع الذي تم غرسه فيّ عن تلك الدولة طيلة حياتي كان عكس ما عشته في هذه الرحلة تمامًا”.

وأضاف: “يمكنك أن تخبرني ماذا قرأت وماذا تعرف، ولكني سأخبرك أن 100% من الأشخاص الذين قابلتهم هناك كانوا من أحب وألطف وأمتع الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي كلها”.

وختم بقوله: “إذا كانت لديك فرصة لزيارة جدة، أرجوك قم بزيارتها”.