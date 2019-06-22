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أضرار صادمة للاستخدام المفرط للهواتف الذكية!
متابعات الخليج 365 - متابعة
حذرت العديد من الأبحاث من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، وآخرها دراسة أسترالية أكدت أن استخدام الهواتف الذكية بصورة مفرطة، يؤدي إلى تشوهات في الجزء الخلفي من الجمجمة، بحسب تقرير أذاعته قناة الغد الإخبارية، والذي أكد أن هذه التشوهات العظمية قد تسبب الألم المزمن في الرقبة والصداع.
وأفاد التقرير بأن 41% من 1200 مشارك لديهم نتوء في الجمجمة جراء الاستخدام المفرط للهواتف، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية بتقنية الرنين المغناطيسي واختبارات الدم، وأكدت جميعها أن نتوء العظام يتراوح ما بين 10 وثلاثين مل وغير ناتج عن عوامل وراثية أو التهاب ما.
وأشار التقرير إلى أن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية قد يؤدي إلى تصلب الرقبة والصداع المزمن.
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