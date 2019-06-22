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فيديو.. ماذا يعني البرومو الدعائي لقمة مجموعة العشرين 2019 ؟
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
شهد الفيديو الدعائي لقمة مجموعة العشرين التي تقام خلال الأيام القليلة المقبلة في مدينة أوساكا باليابان، العديد من المظاهر الثقافية والمواقع الرائعة التي تبدو على أهمية كبيرة للحضارة اليابانية.
وحسب تعريفه للفيديو الدعائي، قال الموقع الرسمي لمجموعة العشرين: إن الفيديو يرمز بشكل رئيسي إلى شعار الدائرة، والتي تعني باللغة اليابانية “وا”، وهي ترمز إلى السلام والوئام الذي يمكن أن يصنعه المتحدون داخل هذه الدائرة.
ويقدم هذا الفيديو سلسلة من المشاهد الدائرية والصور التي تعكس الثقافة اليابانية، مثل المنازل المصممة على الطريقة التقليدية، وطبق سوشي “الطعام الياباني” وكرة يد تم تطريزها على نحو جميل، بالإضافة إلى منظر سطحي لطعام البرقوق المخلل.
وبعد الانتهاء من رمزية الدائرة، يتحول الفيديو إلى استعراض المدن اليابانية التي استضافت الاجتماعات الوزارية المختلفة لأعضاء مجموعة العشرين، وصولًا إلى مدينة أوساكا التي ستستضيف القمة الرئيسية يومي 28 و29 من يونيو الجاري.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، استضافت مدينة نيجاتا اجتماع وزراء الزراعة، ومدينة فوكوكا اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي، ومدينة تسوكوبا الاجتماع الوزاري حول التجارة والاقتصاد الرقمي.
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