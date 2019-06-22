دقلو: المملكة والإمارات ومصر ساعدت السودان دون التدخل بشؤونه

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الفريق أول أحمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، أن السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه.

وفي وقت سابق، أكدت قوى الحرية والتغيير أن خيارتهم مفتوحة إذا رفض المجلس العسكري مطالبهم عبر الوساطة الإفريقية.

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وأضافت: ننتظر رد المجلس العسكري عبر الوسيط الإفريقي لاتخاذ قرار نهائي بشأن المبادرة الإفريقية، مؤكدًا: “لم نتخذ لحد الساعة موقفًا نهائيًّا بشأن المبادرة الإفريقية”.

وأوضح أن مواقفهم متطابقة مع تجمّع المهنيين بشأن المبادرة الإفريقية.

وأكد كذلك أن “تجمع المهنيين لم يرفض المبادرة الإفريقية للحل”، وأن “الوسيط الإثيوبي لم يرد لحد الساعة عن مطالبنا”.