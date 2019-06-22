صراخ وشجار في منزل المرشح لخلافة ماي والشرطة تتدخل: ابتعد عني!

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت الشرطة البريطانية، أمس الجمعة، أنها تلقت اتصالًا من أحد جيران النائب البريطاني المحافظ بوريس جونسون، حيث طُلب منها التوجه إلى المكان للتحقق من مسألة شجار، وسلامة امرأة سُمع صراخها مرارًا.

وأضافت الشرطة أنها تلقت الاتصال في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وأنها أرسلت عناصر وضباطًا تابعين لها إلى مكان سكن جونسون، أوفر المرشحين حظًا لخلافة ماي.

ويتقاسم جونسون مع شريكته كاري سيموندس السكن، وبحسب ما تقوله صحيفة “الجارديان” البريطانية، سمع الجيران صراخًا وقرقعة (قرعًا) في داخل البيت، فاتصلوا بالشرطة فورًا، بحسب “يورو نيوز”.

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وأشار أحد الجيران إلى أنه سمع سيموندس، مسؤولة المكتب الإعلامي سابقًا لدى “المحافظين”، وهي تقول لأحدهم (ويرجح أن يكون جونسون) “ابتعد عني” و”اخرج من بيتي”.

ونشرت الجارديان تسجيلًا صوتيًّا لأحد جيران سيموندس، يُسمع فيه رفض جونسون مغادرة الشقة، وقوله لسيموندس: “ابتعدي عن حاسوبي المحمول”.

وأشارت الشرطة البريطانية في بيان لها أصدرته يوم أمس أن عناصرها تأكدوا من أن كل ساكني البيت “في أمانٍ وحالة جيدة”، وأن أي اعتداءات لم ترتكب.

ولا يعد رئيس بلدية لندن السابق أوفر المرشحين حظًّا لخلافة تيريزا ماي فقط، إنما أيضًا لقيادة “حزب المحافظين” الذي عانى من نكسات متتالية بقيادة ماي.

يذكر أخيرًا أن جونسون انفصل عن زوجته مارينا ويلير خلال العام الماضي.