الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الأحد الموافق 2019/06/23 في المملكة.

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وقالت إنه يتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، أجزاء من الشرقية، أجزاء من الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وشملت التوقعات أن تبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.