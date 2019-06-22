شرح كيفية استعلام إعفاء بنك التسليف

يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن كيفية علي الحصول علي الخدمات الالكترونية التي يقدمها بنك التسليف والادخار والذي يعتبر احد اهم البنوك في المملكة حيث يوفر للكثير من فئات المملكة الحصول علي انوع مختلفة من القروض ،دون الخوف من دفع الفوائد والتي تكون مشكلة كبيرة بالنسبة لكل من يريد ان يحصل علي قرض وجاء ذلك في اطار تعاون وزارة المالية السعودية مع بنك التسليف وتم انشاء خدمة توفر للمواطن الاستعلام عن اعفاء القروض طبقا للوائح معينة ،و يحق لكل مواطن الاستعلام عن الخدمة من خلال البوابة الرسمية للبنك والحصول علي قرض الاعفاء برقم الهوية وقد قام البنك بوضع عدة شروط لكي تحصل علي خدمة قرض الاعفاء هي :-

شروط بنك التسليف و الادخار

يجب ان يكون مقدم الطلب سعودي الاصل.

يجب ان يكون مقدم الطلب عمره لايقل عن ال25 و لا يكون اكثر من 55 عاما.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يجب ان يكون الحد الادني من الدخل للمتقدم لا يقل عن 2,000 ريال سعودي.

يستطيع المقدم ايضا الحصول علي قرض عائلي.

لا يمتلك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

يجب الا تزيد تكلفة المشروع المقدم عن 8,000,000 ريال سعودي.

يجب علي مقدم الطلب ملء استمارات برنامج بنك الائتماني و استكمال عملية التقديم.

خطوات التقديم علي قرض الاعفاء

كتابة اسم مقدم الطلب كاملا ،كتابة رقم الهوية و رقم الهاتف.

مكان القرض و رقم عقد المشتركين في القرض.

كتابة اسم المقترض كاملا وقم الهوية الخاصة به وقم الحفيظة و ومصدرها وتاريخها.

يمكن ايضا للموطنين الاستعلام عن القرض من خلال بوابة موقع التنمية الاجتماعية ومعرفة باقي الخدمات.

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