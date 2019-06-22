رابط الضمان الإجتماعي 1440 للإستعلام عن توقيت صرف مساعدة المقطوعة

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية رابط الضمان الإجتماعي 1440 هـ ، من أجل الإستعلام عن توقيت صرف مساعدة المقطوعة ، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التى تقدمها الحكومة السعودية للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ، ومن أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، هذا وتقدم الحكومة السعودية دعم مالي للأسر السعودي المتضررة من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة ،والمتضررة من تطبيق قرار الضريبة المضافة وغلاء المعيشة .

لوائح صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية. يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً. يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة. إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان. لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

شروط الضمان الإجتماعي

لا تصرف المساعدات المقطوعة بصورة سنوية، وإنما تكون جوزية. يتم صرف المساعدات بحسب الدخل الخاص برب الأسرة. لا يتم صرفها بشكل متتالي أو شهري، ولا توجد أي تواريخ معينة لتقديمها. يتم صرف مساعدات الضمان المقطوعة، فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال. يجب أن يتم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليا للمساعدات.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

نرصد لكم متابعينا الكرام رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الإتصال على الرقم الخاص 8001222777 ، ثم إدخال رقم الهوية ، ثم إختيار الخدمة ، حيث يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة إيضاً من خلال رابط الضمان الإجتماعي من هـــــنــــا

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