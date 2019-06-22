دخول موقع الشركة السعودية للكهرباء للاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب 2019

في ظل بحث العديد من المواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية عن رابط دخول موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر الميلادي الجاري، فقد قمنا بتوفير رابط الدخول للموقع الرسمي للشركة من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، أو طباعة فاتورة الكهرباء، أو التعرف علي التعريفة الجديدة للكهرباء، بالإضافة إلي إتاحة التعرف علي قيمة الاستهلاك من خلال حاسبة الاستهلاك التقديرية الإلكترونية بموقع الكهرباء السعودية، وسط متابعة مستمرة منا لكي ننقل لحضراتكم أخر المستجدات حول حساب فاتورة الكهرباء الجديدة من خلال خدمة فواتيري عبر موقع نجوم مصرية.

وقد وجهت شركة الكهرباء السعودية المشتركين ممن لديهم ملاحظات أو اعتراض علي قيمة الفواتير الصادرة عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء للشهر الميلادي الجاري بالتواصل معها عن طريق قنوات الاتصال (مركز الاتصال، الحساب الرسمي لخدمات المستفيدين علي تويتر، موقع الشركة الإلكتروني)، وأضحت الشركة أن الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء يرجع إلي تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية لهذا العام، إلي جانب تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف عن طريق الزيادة الكبيرة في استخدام أجهزة التكييف، ويمثل استخدام أجهزة التكييف حوالي 70% من قيمة الاستهلاك الموجودة في الفاتورة.

موقع الشركة السعودية للكهرباء

أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- توجيهاته الكريمة التي تتعلق بصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي في يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ويمكنكم التعرف علي جدول الرواتب 2018 عبر نجوم مصرية، كما أصدر أمراً ملكياً يقضي بإصدار فواتير الخدمات سواء كانت فواتير المياه من الشركة الوطنية للمياه أو فواتير الكهرباء في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وبناءً عليه؛ فقد تم تحديد يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي كموعد لإصدار فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه، وذلك تنفيذاً لما ورد بالأمر الملكي الكريم الذي يؤكد علي حرص القيادة ورعايتها لمصالح أبنائها.

وقد تم الإعلان من قبل الشركة عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي، عن قيامها بتقديم خدمة الحصول علي فاتورة الكهرباء الإلكترونية بدلاً عن استصدار فواتير ورقية، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأت شركة الكهرباء في تنفيذ ذلك اعتباراً من شهر يناير 2018 تنفيذاً لمرسوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد أطلقت الشركة الرابط الرسمي الخاص بإجراء عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للتعرف علي قيمة الاستهلاك الشهري.

وتتيح البوابة الإلكترونية للكهرباء السعودية إمكانية التعرف علي قيمة الاستهلاك الشهري وكيفية احتساب مقدار الاستهلاك، وكان قد صدر قراراً من مجلس الوزارة بتاريخ 12 ديسمبر 2018م يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة لجميع المشتركين، وقد تم تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2018، وقد أوضحت الشركة شرائح الاستهلاك عبر موقعها، ومن خلال الجدول التالي يمكنكم التعرف علي تعريفة الاستهلاك الرسمية عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني.

شرائح الاستهلاك (ك.وس/شهر) السكني (هلله/ ك.وس) التجاري (هلله/ ك.وس) الزراعي والجمعيات الخيرية وما في حكم ذلك (هلله/ ك.وس) الحكومي (هلله/ ك.وس) المصانع (هلله/ ك.وس) المنشآت الصحية والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية (هلله/ ك.وس) 1 – 6000 18 20 16 32 18 18 أكثر من 6000 30 30 20 32 18 18

رابط استعلام فاتورة الكهرباء

يتيح موقع الشركة إمكانية احتساب قيمة الاستهلاك عن طريق استخدام حاسبة الاستهلاك التقديرية الذي يتم تقديره بناءً علي إدخال كمية الاستهلاك، كما يمكنكم التعرف علي عدد الأيام في فاتورة الكهرباء وتوزيع شرائح الاستهلاك بناءً علي فترة الاستهلاك، وإمكانية التحقق من احتساب الاستهلاك من خلال استعراض بيانات الحساب ومعرفة تداخل التعرفة القديمة والجديدة، وأخيراً التعرف علي الحالة التاريخية لاستعراض البيانات (كميات- مبالغ) خلال فترة 24 شهر أي لمدة عامين كاملين، وللاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيه 2018 برقم الحساب، قم باتباع رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء المرفق.

رابط الاستعلام الرسمي عن فاتورة الكهرباء.

تحديث: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن التزامها بقرار هيئة تنظيم الكهرباء (بتقديم خيارات للسداد تكون مرنةً للمستهلكين بالقطاع السكني، والعمل علي إصدار فواتير الكهرباء بشكل منتظم من أجل التيسير علي المشتركين عند السداد خلال فترة الصيف، وإتاحة تقسيط مستحقات الشركة المتراكمة علي المشتركين قبل شهر يوليو 2018، ويتم السداد علي 6 دفعات متساوية اعتباراً من أكتوبر 2018 حتي مارس 2019)، لذلك أطلقت الشركة برنامج “تيسير” للمستهلكين الذين تتراوح قيمة فاتورة الكهرباء لديهم ما بين 300 ريال إلي 3000 ريال سعودي، ويوضح موقع الشركة التعريف ببرنامج تيسير الذي تم إطلاقه من جانب الشركة السعودية للكهرباء.

وقد أعلنت شركة الكهرباء السعودية بشكل رسمي عن إصدارها لأول دفعة من فواتير الكهرباء أمس الخميس الموافق لتاريخ 9 أغسطس، كما أوضحت الشركة بأنه يتم إضافة المشتركين ممن تتراوح قيمة استهلاكهم الشهري ما بين 300 ريال إلي 3000 ريال تلقائياً في برنامج “تيسير”، حيث يتيح البرنامج فرصة سداد متوسط الاستهلاك الشهري، وذلك اعتباراً من شهر يوليو 2018 وحتي شهر ديسمبر 2019، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة ومن ثم طباعتها بعد تنزيلها في ملف بصيغة pdf عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني.

رابط استعلام فاتورة المياه السعودية.

حالات يجوز فيها فصل الخدمة الكهربائية

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية فيما يتعلق بجواز فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلكين لأسباب ليس لها علاقة بالسداد في حالات محددة تتمثل في التالي:

وجود طلب من الجهات الرسمية المختصة. الحالات الطارئة. احتمال وجود أخطار أو أضرار. تنفيذ الصيانة الدورية أو التوصيل لمشترك جديد. العبث في عداد الكهرباء. عدم التمكن من قراءة العداد لسبب يعود للمستهلك. زيادة الأحمال الكهربائية. سوء التمديدات الكهربائية.

قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية

قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية بإصدار قراراً مُلزماً لشركة الكهرباء السعودية، يتعلق بمُعالجة شكاوى المشتركين المتعلقة بفواتير الكهرباء خلال 10 أيام عمل بدلاً من 15 يوماً، وقد أكدت هيئة تنظيم الكهرباء علي أنه في حال تقديم اعتراض أو شكوى لشركة الكهرباء السعودية ولم تُقنعك نتيجة الاعتراض المُقدم منك، أو عدم اقتناعك بجودة الخدمة المُقدمة إليك، فعليك تقديم الاعتراض إلي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مباشرةً عن طريق الاتصال علي رقم (8001259000)، أو التواصل مع الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني (www.ecra.gov.sa)، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، يمكنكم دخول موقع الشركة السعودية للكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة.

Advertisements

تحديث 22 أكتوبر 2018: تم الإيضاح من قبل شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بموعد نزول وإصدار فاتورة كهرباء شهر أكتوبر أو فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء، حيث تم البدء في إصدار فواتير الكهرباء السعودية اعتباراً من يوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري، ويستمر الإصدار تباعاً علي عدة أيام متتالية، ومن يرغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2018 فور إصدارها، يمكنه ذلك من خلال رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 31 أكتوبر 2018: تم الإعلان من قبل هيئة تنظيم الكهرباء بشكل رسمي عن الحالات التي يتم فيها فصل خدمة التيار الكهربائي عن المشترك، حيث تمثلت حالات فصل خدمة الكهرباء في التالي:

عند بلوغ قيمة الفاتورة 1000 ريال سعودي ولم يتم سداد الفاتورة.

عند التوقف عن السداد لفترة زمنية تبلغ 3 أشهر متتالية، ويتم دخول موقع الشركة السعودية للكهرباء من خلال الرابط الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

خدمة حسابي من شركة الكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تدشين الخدمة الجديدة لمتابعة فاتورة الكهرباء الخاصة بالمشترك من خلال “حسابي”، حيث تتيح الخدمة إمكانية تسجيل فاتورة الكهرباء السعودية باسم المالك أو المستأجر بصورة مباشرة، وبذلك يتمكن المشترك من نقل حسابه معه أينما كان، ويتم التحويل من التعامل مع العداد للتعامل مع المستفيد من الخدمة بصورة مباشرة وفقاً للخطوات التالية (التسجيل، جمع البيانات، التحقيق والتصحيح، التحويل)، ويتم استعراض فاتورة الكهرباء الجديدة الخاصة بالمشترك عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني الرسمي.

تحديث: تم الإعلان من جانب الشركة السعودية للكهرباء من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق خدمة حاسبتي للتسهيل على المشتركين لدي الشركة في خدمة الكهرباء لمعرفة القيمة الاستهلاكية للفاتورة الإلكترونية، فهي تتيح للمشتركين في القطاع السكني إمكانية معرفة قيمة الاستهلاك الحالي بالخدمة الكهربائية، إلى جانب حساب مبلغ فاتورة الكهرباء التقديري المتوقع لفاتورة الكهرباء الجديدة.

ويتم استخدم حاسبة الكهرباء عن طريق زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للخدمة hasibati، ولا تتضمن الخدمة الجديدة للفواتير الإلكترونية التي لم يتم سدادها، ويتم إدخال قراءة العداد للتحقق من قيمة فاتورة الكهرباء الاستهلاكية ومدة القراءة وقيمة الفاتورة الجديدة المتوقع، وقد تم إصدار فواتير الكهرباء الجديدة اعتباراً من تاريخ 10 فبراير الجاري، ويستمر على مدار عدة أيام متتالية، ومن خلال الرابط الرسمي المباشر المرفق بالمقال، يمكنكم دخول موقع الشركة السعودية للكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة.

استعلام فاتورة الكهرباء الجديدة

وفقاً للمواعيد الرسمية المقررة والمُعلن عنها من قبل الشركة السعودية للكهرباء الخاصة بإصدار فاتورة الكهرباء الجديدة لكل مشترك من المشتركين في خدمة الكهرباء، فسوف يتم إصدار فاتورة الكهرباء الجديدة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 10 مارس 2019 الموافق لتاريخ 3 رجب 1440هـ، ويستمر إصدار الشركة للفواتير على مدار عدة أيام متتالية لمشتركيها، فمن يرغب في استعلام فاتورة الكهرباء السعودية الشهر الجاري برقم الحساب والرمز المرئي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

وقد تم الإيضاح من قبل هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإمكانية حصول المشترك/المشتركة على تعويض مالي من الشركة السعودية للكهرباء، وذلك حال انقطاع خدمة الكهرباء عن المشترك لأكثر من 4 انقطاعات خلال عام واحد (12 شهر)، ويجب أن تتجاوز مدة الانقطاع الواحد عن 4 ساعات، ومن أجل التيسير على مشتركي الخدمة الكهربائية وتقديم خدمات جديدة لهم بشكل مباشر من قبل الشركة، فقد تم إطلاق خدمة “حسابي” التي تُمكن المستفيد من نقل الحساب للمستفيد الفعلي من الخدمة سواء كان مالكاً أو مستأجراً، وذلك من أجل الأهداف التالية:

تحديد المستفيد الفعلي.

التواصل مباشرةً مع المستفيد.

تحديد المسؤولية المالية التي تترتب على استهلاكه لخدمة الكهرباء.

تحديث: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إتاحة خاصية سداد 50% فقط من قيمة فاتورة الكهرباء، وسوف يتم سداد باقي المبلغ في الشهر التالي، وتتم إتاحة هذه الخاصية فقط لمشتركي القطاع السكني، وبذلك لن يتم فصل خدمة الكهرباء عن المشترك.

تثبيت فاتورة الكهرباء

تم الإعلان من جانب الشركة السعودية للكهرباء عن إمكانية تثبيت فاتورة الكهرباء من خلال التسجيل بالفاتورة الثابتة ودفع مبلغاً ثابتاً طوال العام عن طريق تطبيق الكهرباء، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية (خدمات الفواتير، الفاتورة الثابتة، كتابة رقم الحساب، سيظهر أمامك متوسط قيمة الاستهلاك الشهري للسنة الماضية، الموافقة على الأحكام والشروط ثم اختيار “اشتراك”، استلام رسالة على الهاتف بتأكيد الاشتراك في الخدمة) ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باتباع رابط دخول موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي المرفق.

← إقرأ أيضاً: