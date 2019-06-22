الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة في السعودية عبر أبشر

كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة، في المملكة العربية السعودية التي تهتم إهتماماً بالغاً بالتأمين الصحي، حيث قامت بوضع قوانين صارمة لكي تلزم المواطنين سواء مقيمين أو وافدين بعمل نظام التأمين الصحي، ولا يمكن تجديد الإقامة إذا لم يقم المقيم بعمل تأمين صحي وكان لديه تأمين صحي جاري، وقد قامت المملكة العربية السعودية بإلزام الهيئات سواء كانت هيئات حكومية أو هيئات خاصة بعمل تأمين صحي للعاملين.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة

خدمة التأمين من الخدمات الهامة التي تقدمها المملكة للمواطنين، وشركات التأمين الصحي لا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر بل تتعامل بهم عن طريق الشركات الخاصة والهيئات الحكومية، والتأمين الطبي له أكثر من نظام على حسب الشركة، وقد تختلف قيمة التأمين باختلاف الشركة، وأيضاً الخدمات التي يشملها هذا التأمين.

ومن الخدمات الالكترونية المميزة التي يقدمها موقع أبشر الإلكتروني خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة، وكذلك يتيح معرفة إذا كانت بطاقة التأمين الطبي سارية أم لا ، وذلك من خلال استعلام عن تأمين صحي برقم الاقامة الكترونيا.

مجلس الضمان الصحي يهدف إلى توفير الخدمات الصحية للوافدين إلى المملكة، كما أن وثيقة الضمان الطبي تضم الخدمات الصحية مثل الكشف الطبي مع توفير الدواء، إجراء التطعيمات وكذلك رعاية الأمومة والطفولة، عمل جميع الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة، حق الإقامة والعلاج في حالات الولادة والعمليات، كما يشمل علاج أمراض اللثة والأسنان ولكن لا يشمل علاج التقويم وأطقم الأسنان.

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أسعار التأمين الصحي في السعودية للمقيمين

بالإضافة إلى أن خدمات الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة للمقيمين، لا يشمل بعض العمليات الجراحية، كما لا يشمل أيضاً إصابة الأشخاص بطريقة عمدية، عمليات زراعة الأسنان والتقويم ولكن إذا نتج هذا عن هذا فسوف يشمله التأمين، بما في ذلك الأمراض التي نتجت من سوء استخدام العلاجات والمنشطات وكذلك تعاطي المخدرات والكحوليات.

تختلف أسعار التأمين الصحي في السعودية بإختلاف الشركات، كما أن التأمين مقسم على حسب الأعمار، وعند شراء أي دواء يجب شراؤه من المستشفيات المعتمدة، يُلزم صاحب العمل بإعادة بطاقة التأمين إلى شركة التأمين إذا استقال المستفيد من البطاقة أو في حالة إلغاء وثيقة التأمين.

الجدير بالذكر أنه عند انتقال العامل من مكان عمل إلى مكان آخر فصاحب العمل الجديد، يكون حينها مُلزماً بعمل بطاقة تأمين صحي للعامل من تاريخ عمله.

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