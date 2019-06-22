الاستعلام عن المقطوعه برقم الطلب 1440 و تحديث الضمان الاجتماعي sd.mlsd.gov.sa شروط دعم المساعدات...

تتابعون أهم الأخبار والتفاصيل حول الاستعلام عن المقطوعه برقم الطلب 1440 و تحديث الضمان الاجتماعي للمواطنين في السعودية، وذلك عبر رابط الاستعلام المباشر لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويأتي البرنامج الاجتماعي الحكومي من ضمن العديد من البرامج الحكومية المقدمة من وزارة العمل للمواطنين محدودي ومعدومي الدخل، ومن ضمن هذه البرامج خاصة بمعاشات وزارة الضمان الاجتماعي وكذلك برامج المياه والكهرباء ضمن المساعدة المقطوعة 1440، وسنوافيكم بجميع تفاصيل شروط الحصول علي دعم المساعدات المقطوعة وأيضا معرفة تحدث الضمان الاجتماعي، تابعونا للمزيد حول استعلام عن رصيد المساعدة المقطوعة 1440 للأفراد وتحديث الضمان الاجتماعي.
شروط دعم المقطوعة 1440
- ألا يكون المتقدم أقل من 35 سنة للرجال والنساء
- ألا يكون من ممتلكي السجلات التجارية
- ألا يكون من المتجاوزين لحد الدخل الشهر
- يجب تقديم بيانات كاملة عن أفراد الأسرة والمراحل التعليمية المختلفة والدخل بطريقة صحيحة.
- كتابة رقم الحساب البنك
- أن يكون مواطن سعودي من أب وأم سعوديين
- أن يكون من الأسر الفقيرة والمحتاجة للدعم
رابط الاستعلام عن المقطوعه برقم الطلب
يتم الدخول علي رابط الاستعلام عن المقطوعه برقم الطلب لمعرفة قيمة الدعم المقدم من وزارة العمل للرجال والنساء من معاشات وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم الاستعلام عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة العمل
الاستعلام عن مقطوعة برقم الطلب شهر شوال 1440
- الدخول علي الموقع الرسمي للاستعلام عن المساعدات المقطوعة
- كتابة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لها
- كتابة رمز التحقق المكون من عدة أرقام
- النقر علي “عرض المعلومات” وستظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق
كما يمكنكم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عبر الاتصال علي 19911.
الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي
- الدخول إلي موقع وزارة العمل السعودي
- الدخول إلي رابط الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي.
- وإدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة له
- إدخال كود التحقق المكون من عدة أرقام
- الضغط علي “إظهار معلومات الدفع”
اعتراض المساعدات المقطوعة وطلبات الاستعجال
يمكنكم اتباع بعض السبل للاعتراض وهي كالتالي
|هاتفيا
|الاتصال علي 19911 ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال
|إلكترونيا
|الدخول علي الرابط الرسمي لبرنامج المساعدات المقطوعة وتقديم شكوى برقم الطلب ورقم السجل.
|خطابات المظلمة
|إرسال خطاب مظلمة إلي وزارة العمل
|الحساب البنكي
|متابعة الحساب البنكي بشكل دوري
|تطبيقات الجوال
|تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية
|الشروط والبيانات
|التأكد من استيفاء شروط استحقاق دعم المقطوعة والتأكد من صحة جميع البيانات المسجلة.
اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة
- يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي
- لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.
- يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.
- إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.
- يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.