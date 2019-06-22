شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المؤسس يستقبل أولى رحلات الحج غرة ذي القعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيزغزاوي (جدة)

كشف مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام فؤاد أنه تجري الآن الاستعدادات لاستقبال أولى رحلات موسم الحج لهذا العام يوم الخميس القادم الموافق غرة شهر ذي القعدة، قادمة من دكا، مبينا أن وصول الحجاج سيستمر حتى يوم 4 ذي الحجة القادم.

ونوه مدير المطار بتوجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة الطيران المدني لتقديم كل ما فيه راحة الحجاج، حيث هيأت كافة القطاعات الحكومية والأهلية كل يخدم ضيوف الرحمن لإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة، مبيناً أنه سيتم إيقاف كل ما يتعلق بموسم العمرة بعد 10 أيام.

يشار إلى أنه تم إنشاء مجمع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الحجاج والمعتمرين، يضم 14 صالة تضم كافة الخدمات التقنية ومنصات الجوزات والجمارك، إضافة إلى مستوصف طبي يحتوي أحدث التقنيات لاكتشاف الأمرض، وهناك فريق طبي مخصص للتطعيمات، ومنصات لمكتب الوكلاء الموحد ووزارة الحج والعمرة، كما أن للجنة الحج المركزية دورا كبيرا في متابعة كافة الجهود المبذولة من كل القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مناقشة الخطط التشغيلية التي يتم تقديمها من الجهات المشاركة.