ولي العهد والرئيس الأمريكي يبحثان التصدي لإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، إلى جانب العمل معا بما يكفل أمن وسلامة وحماية المنافذ البحرية. كما جرى استعراض الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية، والعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.



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