227 زيجة مقابل 83 حالة طلاق يوميا في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

ارتفع عدد عقود النكاح خلال رمضان الماضي ليتجاوز 6 آلاف عقد بواقع نحو 227 زيجة مقابل 83 حالة طلاق يوميا، وزيادة قدرها 13% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين 88% من إجمالي عقود النكاح في المملكة طبقا للتقرير البياني الشهري لوزارة العدل. ووفقا للإحصائية تصدرت منطقة الرياض في عدد تسجيل عقود الزواج، حيث سجلت 1515 عقد زواج، بينما احتلت الباحة أقل المناطق في تسجيل عقود الزواج، حيث سجلت 102 عقد زواج.

وسجلت المحاكم 52% من إجمالي صكوك الطلاق في منطقة الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 21 و221 صكا كل يوم، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2376 كحد أدنى، و 5333 كحد أعلى.

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وأوضحت الوزارة أن إحصاءات عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة، إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة، وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة، في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، التي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.

وأكدت أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في السعودية خلال هذا الشهر، كونها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.

عقود النكاح وصكوك الطلاق خلال رمضان: