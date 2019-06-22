7 آلاف متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج تعليم الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هيأت إدارة تعليم الطائف 57 قاعة تدريبية للبنين والبنات، معلنة استعداداتها لانطلاقة البرامج التدريبية الصيفية في الرابع من ذي القعدة المقبل، وذلك بعد توفير المناخ الملائم لإنجاح تلك البرامج وتحقيق أهدافها، بمتابعة وإشراف من المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال اللهيبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن البرامج التدريبية الصيفية بالطائف معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، فيما تجاوز عدد المسجلين والمسجلات بتلك البرامج 7 آلاف متدرب ومتدربة، ونسبة إشغال جميع المقاعد المتاحة بلغت 100%.

وعن المقرات التدريبية أشار الخديدي إلى أنه جرى تخصيص 7 مقار للتدريب الصيفي لدى البنين تشتمل على 24 قاعة تدريبية، منها 8 قاعات بمركز التدريب، و6 قاعات بمركز الموهوبين، و3 قاعات بمكتب الغرب، ومثلها بمكتب الحوية، وقاعتان بمكتب حداد، وقاعة تدريبية بمكتب تربة، وقاعة تدريبية بمكتب الخرمة، فيما خصص للفتيات 6 مقرات، تشتمل على 33 قاعة تدريبية، منها 14 قاعة بمركز التدريب، و5 قاعات تدريبية بمركز الطائف العلمي، و3 قاعات بالشؤون التعليمية، و5 قاعات بمكتب الشرق، و3 قاعات بمكتب الغرب، ومثلها بمكتب الجنوب.

238برنامجا تدريبيا

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105برامج للبنين

133برنامجا للفتيات

المدربون في تلك البرامج:

52 مدربا

63 مدربة