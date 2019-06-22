تفعيل مبادرات تنمية منطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعا بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وتخللت الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الإمارة والوزارة؛ لتفعيل أهداف ومبادرات قطاع التنمية في المنطقة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، إذ قدمت الرماح عرضا عن العمل التطوعي والبوابة الوطنية للتطوع واستراتيجية القطاع غير الربحي والاحتياج التنموي في المنطقة.

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وبحسب العرض فإن الوزارة تعكف على تنفيذ برامج ومبادرات؛ لتشجيع العمل التطوعي بطرق احترافية، وذات جودة عالية، وصولا لتطوير وتمكين العمل التطوعي، عبر مبادرات عدة من بينها بوابة العمل التطوعي التي ستكون حاضنة له، وستسهم في توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود إمارة المنطقة في جانب التطوع، ويأتي في مقدمتها إنشاء وحدة خاصة بالتطوع نتج عنها إقامة أول منتدى للتطوع قبل نحو 6 أشهر.

أعقب ذلك تدشين منصة للتطوع تحت عنوان «بوابة منطقة مكة المكرمة للعمل التطوعي»، والتي استقطبت 49 جهة، وسجل فيها أكثر من 6800 متطوع ومتطوعة. وبحسب العرض فإن المنصة تهدف لترسيخ العمل التطوعي ورصد عدد المتطوعين في المنطقة، إسهاما من الإمارة في الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين بحلول 2030 والمقرر بمليون متطوع ومتطوعة في المنطقة.