القيادة تهنئ الدوق هنري بذكرى اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى الدوق هنري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى الدوق هنري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.