"غرفة مكة" تدعو مشتركيها لاجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اجتماع جمعيتها العمومية يوم غد الاثنين، وأكد المدير العام للغرف التجارية الصناعية في وزارة التجارة والاستثمار يحيى عزان على أهمية مشاركة رجال وسيدات الأعمال في اجتماعات الجمعيات العمومية للغرف التجارية الصناعية، كونها تعمل على خدمة القطاع الاقتصادي، والمجتمعات المستهدفة، مشيرا إلى أن حضور الجمعيات العمومية هو عمل اختياري، وليس إلزاميا، ويمثل نوعا من المشاركة في خدمة كيان الغرف التي تعمل على بدورها على خدمة المجتمع.

وقال عزان، الذي كان يتحدث خلال وجوده بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إن غرفة مكة المكرمة ستعلن عن الاجتماع الثالث لجمعيتها العمومية خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا للوائح المنظمة لذلك، حيث سيضطلع مجلس الإدارة والأمانة العامة بالجهود المطلوبة نحو دعوة المشتركين والمشتركات للحضور والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية.

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وأشار المدير العام للغرف التجارية الصناعية في وزارة التجارة والاستثمار إلى أن الاجتماع يتيح للعضوية معرفة أنواع وسمات الأنشطة التي جرت العام الماضي، وما هية الخطط التي ستنفذ في العام الجديد، ومعرفة الموازنة التقديرية وخطة الغرفة ومبادراتها الجديدة، واوجه الصرف المالي، وحجم الخطط المنفذة، وتقديم المقترحات والملاحظات أمام الجمعية العمومية.

بدوره، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي أن اجتماعات الجمعيات العمومية للغرف التجارية الصناعية تمثل مرآة حقيقية لمسار العمل، وتكريس للشفافية والافصاح، وتشرح تفاصيل الخطط وتنفيذها، إلى جانب الرؤى الجديدة للمراحل المستقبلية.

وأشار إلى أهمية مشاركة سيدات ورجال الاعمال في اجتماعات الجمعيات العمومية بالغرف، كونها تتيح لهم فرصة مناقشة القوائم المالية وجميع البنود بشفافية كاملة، والاطلاع على تقارير الأنشطة ومعرفة دور الغرف التجارية الصناعية تجاه رجال وسيدات الاعمال.