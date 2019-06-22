السعودية الأسرع في إصدار جواز السفر ضمن دول العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منال سجيني - مكة المكرمة

برزت السعودية بين دول مجموعة العشرين بكونها الأسرع في إصدار جواز السفر بمدة لا تتجاوز 3 أيام مع إمكانية تسليمه مباشرة إلى عنوان مقدم الطلب. ويمثل جواز السفر المفتاح الذي يتيح لحامله دخول دول أخرى غير دولته.

وبجانب كون جواز السفر يحمل هوية وبيانات حامله، فهو مرتبط بحمايته من قبل الدولة التي أصدرت الجواز ويضمن له حق العودة إليها.

ترتفع قوة الجواز على مستوى العالم بحسب عدد الدول التي يمكن لحامله زيارتها بدون تأشيرة مسبقة. وتتركز ألوان جوازات دول العالم في أربعة ألوان، وتضم الأحمر والأخضر والأزرق والأسود، لتعكس عوامل سياسية وجغرافية، فيشير اللون الأحمر للماضي الشيوعي، واللون الأزرق للعالم الجديد، والأخضر للطبيعة والحياة، واللون الأسود لكونه اللون الرسمي للدولة.

يصدر الجواز عن الحكومات بوساطة مكاتب جوازات السفر من خلال إجراءات إلزامية تختلف بحسب الدولة، إلا أنها تتفق في وجود صورة لحامله وتاريخ ميلاده وجنسيته. وجمعت ”مكة“ أهم المتطلبات الرئيسية لإصدار جواز السفر مع تكلفته والمدة الزمنية المتوقعة لإصداره وفقا للمواقع الحكومية الرسمية لدول مجموعة العشرين، فيما عدا الأرجنتين وتركيا والصين وكوريا الجنوبية لعدم إتاحة البيانات بلغة غير لغة الدولة الرسمية.

السعودية

1- خطوات التقديم والمتطلبات:

- التسجيل الالكتروني من خلال خدمة «أبشر» بواسطة حسابه أو حساب ولي الأمر للأبناء فوق 15 عاما وأقل من 21 عاما والنساء

- حضور صاحب الطلب شخصيا أو ولي الأمر للنساء والقصر ولا يقبل التفويض

- صورتان شخصيتان بالزي السعودي

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- وجود المواطن داخل السعودية

- عدم وجود مخالفات مرورية

- عدم وجود جواز سفر ولا يكون مرافقا في جواز آخر

2- المدة المستغرقة وطريقة الاستلام:

3 أيام عمل للاستلام الشخصي أو البريد السعودي.

3- التكلفة والتجديد:

5 سنوات للبالغين أو من تقل أعمارهم عن 21 عاما = 300 ريال

10 سنوات لمن أعمارهم فوق 21 عاما = 600 ريال

أستراليا

1- خطوات التقديم والمتطلبات:

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز ورقيا أو عبر الانترنت

- إثبات الجنسية الأسترالية وهوية المواطن

- صورتان شخصيتان متطابقتان

- اختيار الكفيل أو الضامن بحيث يزيد عمره عن 18 عاما ويعرفه لمدة لا تقل عن 12 شهرا ولا يكون من أقربائه ولا يسكن معه

- تسليم كافة المتطلبات بشكل شخصي لأقرب سفارة أو قنصلية أسترالية

- اجتياز المقابلة الشخصية في السفارة أو القنصلية

2- المدة المستغرقة وطريقة الاستلام:

3 أسابيع - العنوان البريدي المسجل

3- التكلفة والتجديد:

10 سنوات للبالغين فوق 16 عاما = 293 دولارا أستراليا (765 ريالا)

5 سنوات للأطفال أقل من 16 عاما وكبار السن فوق 75 عاما = 148 دولارا أستراليا (386 ريالا)

كندا

1- خطوات التقديم والمتطلبات:

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- صورتان شخصيتان متطابقتان صدرتا خلال 12 شهرا من تقديم الطلب

- إثبات الجنسية الكندية وهوية المواطن

- اختيار الكفيل أو الضامن بحيث يزيد عمره عن 18 عاما ويعرفه لمدة لا تقل عن 12 شهرا ولا يكون من أفراد العائلة

2- المدة المستغرقة وطريقة الاستلام:

الاستلام الشخصي : 10 أيام عمل

الاستلام من خلال البريد: 20 يوم عمل

3- التكلفة والتجديد:

5 سنوات للبالغين فوق 16 عاما = 120 دولارا كنديا (336 ريالا)

10 سنوات للبالغين فوق 16 عاما = 160 دولارا كنديا (448 ريالا)

الأطفال من 0 حتى 15 عاما = 57 دولارا كنديا (160 ريالا)

الولايات المتحدة

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز بحسب الفئة العمرية

- إثبات الجنسية الأمريكية وهوية المواطن

- إثبات الصلة عند التقديم للأطفال دون 16 عاما

- حضور مقدم الطلب شخصيا لتسليم المستندات

- صورتان شخصيتان.

6 إلى 8 أسابيع للاستلام الشخصي أو بالبريد

10 سنوات للبالغين فوق 16 عاما = 110 دولارات أمريكية (412 ريالا)

5 سنوات للأطفال أقل من 16 عاما = 80 دولارا أمريكيا (300 ريال)

الهند

إثبات الجنسية الهندية وهوية المواطن

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- شهادة الميلاد

- إثبات عنوان السكن بالهند

- التسجيل في خدمة جواز السفر لتعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- حجز موعد لتسليم المستندات بشكل شخصي

30 يوما أو أسبوعان للاستلام الشخصي

- 5 سنوات لمن هم دون 18 عاما = 1000 روبية (54 ريالا)

- 10 سنوات للبالغين فوق 18 عاما = 1500 روبية (80 ريالا)

روسيا

- إثبات الجنسية الروسية وهوية المواطن وشهادة الميلاد

- تواجد المواطن داخل روسيا

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- حضور مقدم الطلب شخصيا لتسليم المستندات

- صورتان شخصيتان.

- من شهرين إلى 3 أشهر لإصدار جواز من تزيد أعمارهم عن 14 عاما، وشهر واحد لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما، والاستلام شخصي.

- 10 سنوات للبالغين فوق 18 عاما = 55 جنيها إسترلينيا (262 ريالا)

- 5 سنوات للأطفال ومن هم دون 18 عاما = 75 جنيها إسترلينيا (358 ريالا)

جنوب أفريقيا

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- أصل الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما

- موافقة الوالدين على إصدار الجواز لمن هم دون 18 عاما

- صورتان شخصيتان.

7 إلى 21 يوم عمل للاستلام الشخصي

- يعد الجواز صالحا لمدة 10 سنوات للبالغين و5 سنوات لمن هم تحت 16 عاما، وهو غير قابل للتجديد، حيث يتطلب تقديم إصدار جواز جديد

- تكلفة الجواز = 33 دولارا أمريكيا (123 ريالا)

المكسيك

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- أصل شهادة الميلاد

- شهادة الجنسية

- الهوية الوطنية

- تسجيل القنصلية

8 أسابيع للاستلام الشخصي أو عبر صندوق البريد

3 سنوات = 149.30 دولارا أمريكيا (560 ريالا)

6 سنوات = 203.77 دولارات أمريكية (764 ريالا)

10 سنوات = 274.38 دولارا أمريكيا (1,029 ريالا)

البرازيل

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- إثبات الجنسية البرازيلية مع نسخة مصدقة

- إثبات الهوية مع نسخة مصدقة

- وثيقة العسكرية للرجال بين 18 و45 عاما

- حضور الوالدين أو الوصي القانوني لمن هم تحت 18 عاما

- تقديم المستندات شخصيا.

5 أيام للاستلام الشخصي و 10 أيام للاستلام عبر صندوق البريد

- للبالغين فوق 18 عاما = 120 دولارا (450 ريالا)

- للأطفال بين 4-18 عاما = 80 دولارا (300 ريال)

- للأطفال أقل من 4 أعوام = 40 دولارا (150 ريالا)

فرنسا

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- أصل الهوية أو شهادة الميلاد أو ما يثبت الجنسية الفرنسية

- صورة شخصية

- إثبات عنوان السكن في فرنسا

7 أيام أو أقل للاستلام الشخصي

- يعد الجواز صالحا لمدة 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للأطفال أقل من 18 عاما

- للبالغين فوق 18 عاما = 86 يورو (370 ريالا)

- للأطفال بين 15-17 عاما = 42 يورو (180 ريالا)

- للأطفال من عمر 0 حتى 14 عاما = 17 يورو (73 ريالا)

ألمانيا

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- صورتان شخصيتان

- أصل شهادة الميلاد

- وثيقة الزواج إن وجدت

- إثبات عنوان الإقامة

حجز موعد للتقدم بالطلب

4 إلى 6 أسابيع للاستلام الشخصي أو صندوق البريد

- يعد الجواز صالحا لمدة 10 سنوات للبالغين و6 سنوات لمن هم دون 24 عاما

- للبالغين فوق 24 عاما = 81 يورو (348 ريالا)

- للأطفال من 13 حتى 24 عاما = 58.50 يورو (251 ريالا)

- للأطفال بعمر 12 عاما أو أقل = 26 يورو (112 ريالا)

إيطاليا

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- الهوية الوطنية أو ما يثبت الجنسية الإيطالية

- صورتان شخصيتان

- إثبات عنوان السكن

- حجز موعد لتسليم المستندات

30 يوما للاستلام الشخصي

- تبلغ تكلفة إصدار وتجديد الجواز 116 يورو (500 ريال)

- 10 سنوات للبالغين فوق 18 عاما

- 5 سنوات للأطفال من 3 حتى 17 عاما

- 3 سنوات للأطفال فأقل من 3 أعوام

المملكة المتحدة

- صورتان شخصيتان أو صورة رقمية للمتقدمين عبر الانترنت

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- وجود شخص معرف لتأكيد الهوية

- أصل شهادة الميلاد

- اجتياز المقابلة الشخصية إذا لزم الأمر

6 أسابيع للاستلام الشخصي أو عبر صندوق البريد

10 سنوات للبالغين

التقديم عبر الانترنت = 75.50 جنيها إسترلينيا (361 ريالا)

التقديم الشخصي = 85 جنيها إسترلينيا (407 ريالات)

5 سنوات للأطفال أقل من 16 عاما

التقديم عبر الانترنت = 49 جنيها إسترلينيا (234 ريالا)

التقديم الشخصي = 58.50 جنيها إسترلينيا (280 ريالا)

إندونيسيا

- أصل بطاقة الهوية الوطنية

- أصل بطاقة العائلة أو وثيقة الزواج

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز ورقيا أو الكترونيا

- حجز موعد لتقديم الطلب ودفع الرسوم المحددة

- اجتياز المقابلة الشخصية.

4 أيام عمل للاستلام الشخصي

5 سنوات = 355000 روبية إندونيسية (95 ريالا)

اليابان

- صورة شخصية مدتها أقل من 6 أشهر

- تعبئة نموذج طلب إصدار الجواز

- أصل بطاقة العائلة

- أصل شهادة الميلاد

- أصل وثيقة الزواج إن وجدت

- تواجد كلا الوالدين للتقديم للأطفال دون 20 عاما

7 أيام - للاستلام الشخصي أو عبر صندوق البريد

الجواز الأزرق صالح لمدة 5 سنوات للأطفال تحت 20 عاما = 6000 ين (208 ريالات)

الجواز الأحمر صالح لمدة 10 سنوات للكبار بعمر 20 عاما فما فوق = 16000 ين (553 ريالا).