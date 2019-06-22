كلية المجتمع بالدمام تفتح القبول للطلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب القبول اليوم للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل.

وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم باحيدرة أن فترة القبول تبدأ من الصباح، وتستمر إلى نهاية دوام الخميس المقبل، لافتا إلى أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول الكترونيا، وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الانترنت http://www.dcc.edu.sa خلال فترة القبول، وأن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام الأحد الرابع من ذي القعدة المقبل، عن طريق الموقع الالكتروني للكلية على شبكة الانترنت، كما ترسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق.