فنانون سعوديون لاختيار موهوبي مبادرة عمار لذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

تنطلق مبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة اليوم في موسمها الثالث 2019 لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة بجدة، ثم المدينة المنورة غدا وبعد غد، وفي الرياض لمدة ثلاثة أيام من 27 وحتى 29 يونيو، لتختم جولتها في المحطة الرابعة والأخيرة في 30 يونيو و1 يوليو بالدمام.

وتكون عملية اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة ورائدة في مجالاتها، تضم أبرز الأسماء في السعودية في مجال الفنون المختلفة والإعلام والتمثيل، وهم الإعلامية سارة دندراوي، والفنانان قصي خضر، وحبيب الحبيب، ومستشار وزير الثقافة التشكيلي الدكتور أحمد ماطر، ومدير المسؤولية الاجتماعية العالمية بسابك عبدالرحمن الملحم، كما يترأس اللجنة رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس، فيما يغيب الفنان فايز المالكي عن هذه النسخة بعد اعتذاره عن التواجد في لجنة التحكيم لهذا العام لظروفه الشخصية.

وقدمت مبادرة عمار 3 مجموعة من الجوائز القيمة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على (50) ألف ريال، وعقد لمدة عام مع أكاديمية «الإرادة»، يشمل تأهيله وتدريبه وتوظيفه ودعم المشروع الخاص به، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على (10) آلاف ريال، وبالمركز الثالث على (5) آلاف ريال سعودي مع عقود لمدة عام في الأكاديمية لتقديم كل الخدمات التي تؤهلهم لتحقيق أحلامهم، بالإضافة إلى جائزة تشمل مسار الأصحاء لفائز واحد وقدرها (25) ألف ريال.