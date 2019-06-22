عيد ميلاد يقود للقبض على مطلوب أمنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إيرفورت

تمكنت الشرطة في مدينة إيرفورت الألمانية من القبض على مطلوب للعدالة بفضل حفل صاخب أقامه بمناسبة يوم ميلاده.

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وقالت الشرطة إن الرجل (53 عاما) أقام حفلا صاخبا احتفالا بعيد ميلاده، مما دفع الجيران إلى الشكوى لدى الشرطة من الضوضاء.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحفل، تبين لها أن الرجل مطلوب للعدالة بأمر اعتقال.

وجرى القبض على الرجل وإيداعه داخل زنزانة الشرطة.