كابور تعود للعمل مع عامر خان بعد انقطاع 6 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعود الممثلة الهندية كارينا كابور للعمل مع النجم الهندي عامر خان مجددا بعد ست سنوات من آخر عمل جمعهما سويا.
تنضم كابور إلى فريق عمل «لال سينج شادها» المقتبس عن فيلم «فورست جامب» للنجم الأمريكي توم هانكس، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية.
وكان خان قد أعلن في عيد ميلاده الـ54 في مارس الماضي أنه سيقدم نسخة هندية من فورست جامب.
ويقوم بإنتاج الفيلم «فياكوم 18 ستوديوس» و»عامر خام بروداكشنز»، ويخرجه أدفايت شاندان.
وكانت كابور شاركت خان في فيلمي «3 إيديتس» عام 2009 و»تلاش» عام 2012 .
فورست جامب هو فيلم أمريكي كوميدي درامي تم عرضه عام 1994، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم صدرت عام 1986 للمؤلف وينستون جروم. وكان الفيلم من إخراج روبرت زيميكس.
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