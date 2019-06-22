اصطدام حافلة بمركبة في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - البنجاب (باكستان) قتل نحو خمسة أشخاص وجرح اثنان آخران جراء اصطدام حافلة بمركبة بثلاث عجلات شرقي باكستان. ونقلت قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية عن مصادر بفرق الإنقاذ قولها إن الحادث وقع في منطقة مظفر جاره في إقليم البنجاب شرقي باكستان، وكل القتلى من المركبة ذات الثلاث عجلات. وجرى نقل المتوفين والجرحى إلى مستشفى قريب.



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