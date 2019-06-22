تحطم طائرة في هاواي الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال مسؤولون إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة صغيرة ذات محركين قرب مطار ديلينجهام في منطقة موكوليا في جزيرة أواهو في هاواي.
وأكدت إدارة النقل في هاواي في موقعها على تويتر أن الطائرة التابعة لشركة كينج اير كان على متنها تسعة أشخاص عندما تحطمت، وليس من المتوقع العثور على ناجين، حسبما ذكرت قناة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية في موقعها الالكتروني.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة «هاواي نيوز ناو»، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن حريقا شب في الطائرة بأكملها.
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