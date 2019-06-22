كسر أنف حجازي لن يبعده عن الفراعنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم «إن المدافع أحمد حجازي خضع لفحص طبي أمس بعد إصابته خلال مباراة المنتخب أمام زيمبابوي في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل». وقال أبو العلا في تصريحات صحافية «إن الأشعة التي أجريت أمس على حجازي، أثبتت إصابته بكسر في الأنف، وذلك إثر الالتحام الذي تعرض له خلال مباراة أمس الأول التي انتهت بفوز مصر 1 / صفر».

وأضاف أن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.