إنفانتينو يغادر القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة غادر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جيانى إنفانتينو القاهرة أمس، عقب حضوره حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمس الجمعة باستاد القاهرة. وكان إنفانتينو وصل القاهرة الخميس لحضور الحفل بدعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، وتواجد في استاد القاهرة، وأبدى سعادته بحضور حفل الافتتاح الذي وصفه بالمبهر.



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