المغرب والجزائر تبدآن رحلة البحث عن اللقب الأسمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة

يبدأ منتخبا المغرب والجزائر مشاركتهما في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في كرة القدم، بمباراتين اليوم ضد ناميبيا وكينيا على التوالي، ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة.

ويبحث مدرب المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفيه رونار، عن اللقب الثالث الشخصي له ضمن بطولة الأمم، عندما يقود المغرب في مواجهة ناميبيا، في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة الصعبة التي تضم ساحل العاج وجنوب أفريقيا.

ويحمل رونار، وهو المدرب الوحيد الذي توج مرتين مع منتخبين مختلفين (زامبيا 2012 وساحل العاج 2015)، عبء قيادة المنتخب المغربي إلى لقبه الأول في المسابقة منذ 43 عاما، حيث توجت المغرب عام 1976 على حساب غينيا في النسخة الوحيدة التي حسمتها المجموعات، ومنذ ذاك الوقت وصل مرة واحدة عام 2004 وخسر من تونس

Advertisements

في المقابل تبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي عن لقب ثان تضيفه إلى الكأس التي حققتها عام 1990 على أرضها .

ومضت تسعة أعوام على بلوغ المنتخب الجزائري مراحل متقدمة في البطولة، أي الدور نصف النهائي عام 2010، لكنه يملك كل المؤهلات للذهاب بعيدا في نهائيات مصر 2019 التي يستهلها اليوم ضد كينيا لحساب المجموعة الثالثة.

وضمن المجموعة ذاتها، تبدأ السنغال المرشحة بقوة لإحراز اللقب معولة على تشكيلة تضم في صفوفها مهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه «الغائب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف» ومدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، المنافسات بمواجهة تنزانيا التي تشارك في البطولة القارية للمرة الثانية، بعد انتظار دام 39 عاما، حيث قلل مدرب المنتخب السنغالي آليو سيسيه من شأن غياب نجم خط هجومه عن المباراة الأولى، مؤكدا أن وجود اللاعب مفيد لهم، ولكنهم أقوياء بدونه.

ويحتل المنتخب السنغالي المركز الـ22 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) مقابل 131 لتنزانيا، وهو أكبر فارق بين منتخبين في دور المجموعات لنسخة 2019 من البطولة.