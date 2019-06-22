المملكة في اجتماع المانحين بإيرلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - دبلن شارك مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي ممثلا عن المملكة في اجتماع فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» في العاصمة الإيرلندية دبلن. وأبرز الدكتور عقيل الغامدي خلال الاجتماع دور حكومة خادم الحرمين الشريفين القيادي والريادي في العمل الإغاثي والإنساني، كما جرى إيضاح الدور المهم الذي يقوم به مكتب الأوتشا نحو تخفيف معاناة المحتاجين وسرعة الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي، وتعزيز خدمات التنسيق في المكتب والتمويل الإنساني.



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