السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كابل شنت قوات الأمن الأفغانية غارات جوية على مجمع تابع لأحد قادة حركة طالبان الإرهابية بإقليم فرح غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل وإصابة خمسة آخرين، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.



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كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلا ومصابا من طالبان في غارات جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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